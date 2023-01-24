Украинский непобежденный боксер узнал имя следующего соперника и дату боя

24 января, 11:10
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Выхрист одержал 11 побед на профессиональном ринге (Фото:Виктор Выхрист via Instagram)

Выхрист одержал 11 побед на профессиональном ринге (Фото:Виктор Выхрист via Instagram)

Следующим соперником украинского боксера супертяжелого веса Виктора Выхриста станет кубинец Ленье Перо.

Бой между Выхристом и Перо состоится 11 февраля в Сан-Антонио (США), сообщает Boxing Scene.

Поединок пройдет в андеркарде боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе между Рэем Варгасом и О'Шаки Фостером.

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Интересно, что ни Выхрист, ни Перо еще ни разу не проигрывали на профессиональном ринге. У украинца 11 побед, 7 из которых нокаутом, у кубинца 8 побед и 5 нокаутом.

В своем предыдущем бою в декабре 2022 года Выхрист победил американца Франклина Лоуренса.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Виктор Выхрист

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