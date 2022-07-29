«Он юлит. Это все бандейка братиков». Белорусский доброволец, защищающий Украину, высказался об Усике и привел пример патриотизма 29 июля, 18:03 Усик провел на профессиональном ринге 19 поединков (Фото:Александр Усик via Instagram)

Белорусский доброволец, защищающий Украину, и грэпплер Игорь Янки Янков высказался об украинском чемпионе мира в супертяжелом весе по боксу по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александре Усике.

Мнением об обладателе четырех поясов представитель ВСУ поделился в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

«Усик просто юлит. Это же все одна бандейка братиков… В ТРО он записался…

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Если хотите сравнить, кто настоящий украинец, то это Амосов. Это украинец, который болеет за украинцев, был в горячей точке. Он отказался от титульника, тогда как Усик не отказался", — сказал Янков.

Ярослав Амосов — непобежденный боец смешанных единоборств, чемпион промоушена Bellator в полусреднем весе. На его счету 26 побед в 26 боях.

Усик провел на профессиональном ринге 19 поединков и все из них выиграл.

Ранее Амосов рассказал, как люди в Ирпене эмоционально реагировали на полученный кусок хлеба после ухода из города российской армии.

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