«Он юлит. Это все бандейка братиков». Белорусский доброволец, защищающий Украину, высказался об Усике и привел пример патриотизма

29 июля, 18:03
Усик провел на профессиональном ринге 19 поединков (Фото:Александр Усик via Instagram)

Усик провел на профессиональном ринге 19 поединков (Фото:Александр Усик via Instagram)

Белорусский доброволец, защищающий Украину, и грэпплер Игорь Янки Янков высказался об украинском чемпионе мира в супертяжелом весе по боксу по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александре Усике.

Мнением об обладателе четырех поясов представитель ВСУ поделился в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

«Усик просто юлит. Это же все одна бандейка братиков… В ТРО он записался…

Видео дня
Читайте также:
Рекорд Хабиба подождет. Украинский чемпион MMA с оружием защищает страну от российской армии — фото

Если хотите сравнить, кто настоящий украинец, то это Амосов. Это украинец, который болеет за украинцев, был в горячей точке. Он отказался от титульника, тогда как Усик не отказался", — сказал Янков.

Ярослав Амосов — непобежденный боец смешанных единоборств, чемпион промоушена Bellator в полусреднем весе. На его счету 26 побед в 26 боях.

Усик провел на профессиональном ринге 19 поединков и все из них выиграл.

Ранее Амосов рассказал, как люди в Ирпене эмоционально реагировали на полученный кусок хлеба после ухода из города российской армии.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Смешанные единоборства Александр Усик MMA

Эксклюзивы НВ

Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины
Российская империя распадается. Какие процессы свидетельствуют об этом?

В Праге прошел форум Свободных народов России. По итогам первого дня участники приняли Декларацию о деколонизации России

29 июля, 17:30
Мнения
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Казахстан бросает вызов Путину. Чем это может закончиться

Хочу подробнее написать о важном геополитическом событии в войне против России, которое пропустили ведущие средства массовой информации

29 июля, 16:50
Мнения
Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)
Море рисков /
Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны
29 июля, 09:50
Компании / Рынки
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X