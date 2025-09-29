Непобежденный боксер отказался от боя за право подраться с Усиком

29 сентября, 23:36
Поделиться:
Мозес Итаума (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Мозес Итаума (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Британский боксер Мозес Итаума (13−0, 11 KO) решил отказаться от боя, который мог сделать его обязательным претендентом на титул IBF, принадлежащий украинцу Александру Усику.

Читайте также:
«Этого нет у многих бойцов». Брат Фьюри рассказал, что делает Усика уникальным боксером

Об этом сообщает Sky Sports.

Итауме предлагали провести поединок против кубинца Фрэнка Санчеса (25−1, 18 KO), но британец отказался. Это уже второй случай, когда бой с Санчесом срывается — ранее предложение отклонил нигериец Эфе Аджагба.

Реклама

Теперь шанс стать официальным претендентом на пояс IBF получит американец Ричард Торрес.

Читайте также:
«Я не против». Тренер раскрыл планы Кроуфорда после победы в историческом поединке

Сейчас титул IBF принадлежит абсолютному чемпиону мира Александру Усику. В то же время следующий бой украинец должен провести против временного чемпиона WBO. Сейчас им является Джозеф Паркер, но 25 октября он встретится с Фабио Уордли, и именно победитель этой битвы должен стать следующим соперником украинца.

19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Ранее Усик заявил, что готов подраться с известным блогером Джейком Полом, который побеждал Майка Тайсона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Александр Усик Бокс Мозес Итаума IBF

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies