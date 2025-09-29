Непобежденный боксер отказался от боя за право подраться с Усиком

Британский боксер Мозес Итаума (13−0, 11 KO) решил отказаться от боя, который мог сделать его обязательным претендентом на титул IBF, принадлежащий украинцу Александру Усику.

Об этом сообщает Sky Sports.

Итауме предлагали провести поединок против кубинца Фрэнка Санчеса (25−1, 18 KO), но британец отказался. Это уже второй случай, когда бой с Санчесом срывается — ранее предложение отклонил нигериец Эфе Аджагба.

Теперь шанс стать официальным претендентом на пояс IBF получит американец Ричард Торрес.

Сейчас титул IBF принадлежит абсолютному чемпиону мира Александру Усику. В то же время следующий бой украинец должен провести против временного чемпиона WBO. Сейчас им является Джозеф Паркер, но 25 октября он встретится с Фабио Уордли, и именно победитель этой битвы должен стать следующим соперником украинца.

19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Ранее Усик заявил, что готов подраться с известным блогером Джейком Полом, который побеждал Майка Тайсона.