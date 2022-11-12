«У меня один вопрос к асвабадителям». Жена Усика обратилась к российским оккупантам — фото 12 ноября, 20:55 Александр и Екатерина Усики (Фото:Александр Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина обратилась к российским оккупантам.

Сообщение армии РФ избранница обладателя пяти поясов в королевском дивизионе оставила в сторис Instagram.

«11.11.2022 — день, которого мы так ждали. У меня только один вопрос к асвабадителям. Какого вы к нам пришли?

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Вас никто никогда нигде не ждал! Вы не можете принести ни одной стране счастья и благополучия. Только смерть, боль и слезы!" - написала Екатерина.

Также жена боксера отметила, что ей очень больно за людей, которые потеряли своих близких в войне, развязанной Россией.

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее сам Усик отреагировал на освобождение украинской армией Херсона.