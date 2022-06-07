«Вы умываетесь кровью детей Украины». Жена Усика обратилась к жителям Крыма

7 июня, 20:54
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Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена известного украинского боксера Александра Усика Екатерина обратилась к жителям Крыма, где она с семьей проживала до аннексии полуострова Россией.

Екатерина опубликовала «сторис» в своем аккаунте в Instagram, в котором подчеркнула, что крымчане, покупающие продукцию с оккупированных Россией территорий, являются соучастниками военных преступлений.

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«Помните, крымчане, наслаждаясь клубничкой и радуясь дешевым ценам, вы мажетесь украинской кровью. Моясь херсонской водой, вы моетесь кровью детей Украины.

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Еще раз. Бумеранг никто не отменял. Я верю, что за все придется ответить. Вы все знаете. Знаете, нас убивают. Вы знаете. Каждый человек, поддерживающий убийство украинца, будет наказан. Не нами. Богом. Вы превратили нашу жизнь в пустую яму, в которую сами попадете", — написала Екатерина.

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее Екатерина показала свою виллу после того, как там побывала русская армия.

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Теги:   Крым Бокс Аннексия Крыма Александр Усик

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