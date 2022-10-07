«Желаю, чтобы голоса в голове становились тише». Жена Усика «поздравила» Путина с днем рождения — фото 7 октября, 12:02 Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина обратилась к президенту России Владимиру Путину в день его 70-летия.

Свое «поздравление» диктатору из РФ избранница обладателя пяти поясов оставила в сторис Instagram.

Екатерина поделилась в соцсети коллажом, изобразив российского президента в виде клоуна.

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«Владимир Владимирович, желаю вам, чтобы голоса в вашей голове сегодня говорили немного тише, потому что перед смертью человеку должно становиться немного легче.

С днем рождения", — написала избранница боксера в комментарии к опубликованному снимку.

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее жена Усика пожелала смерти Путину после аннексии украинских территорий.