«Вот уроды». Жена Усика отреагировала на обыски в Киево-Печерской лавре — фото
Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина отреагировала на обыски, которые проводила СБУ в Киево-Печерской лавре.
Вторая половинка обладателя пяти поясов поделилась комментарием на громкую новость в сторис Instagram.
Екатерина опубликовала фото, на котором стояли несколько священнослужителей во время проводимого обыска.
В комментарии к снимку жена Усика добавила: «Самое страшное, что свои преступления они прикрывают самым святым! Вот уроды!».
Интересно, что ранее сам боксер заявлял, что он лично будет защищать священнослужителей Киево-Печерской лавры, если их оттуда будут насильно выселять.
Сообщалось, что жена Усика жестко высказалась о россиянах.