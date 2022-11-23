«Вот уроды». Жена Усика отреагировала на обыски в Киево-Печерской лавре — фото 23 ноября, 09:48 Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина отреагировала на обыски, которые проводила СБУ в Киево-Печерской лавре.

Вторая половинка обладателя пяти поясов поделилась комментарием на громкую новость в сторис Instagram.

Екатерина опубликовала фото, на котором стояли несколько священнослужителей во время проводимого обыска.

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В комментарии к снимку жена Усика добавила: «Самое страшное, что свои преступления они прикрывают самым святым! Вот уроды!».

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Интересно, что ранее сам боксер заявлял, что он лично будет защищать священнослужителей Киево-Печерской лавры, если их оттуда будут насильно выселять.

Сообщалось, что жена Усика жестко высказалась о россиянах.