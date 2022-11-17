Жена Усика — о россиянах: «Пи***сы. Сами в го*не живут и нам предлагают»
Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина жестко высказалась о россиянах.
Мнением о гражданах соседней страны избранница обладателя пяти поясов в королевском дивизионе поделилась в сторис Instagram.
Екатерина дважды опубликовала в социальной сети свое селфи, сделанное, предположительно, в лифте.
В комментарии к первому фото она написала: «Умеет же испортить все! Киев, держимся!».
Подпись ко второму кадру гласила: «Пи***сы. Сами в своем го*не живут и нам предлагают».
Ранее жена Усика отреагировала на массированный ракетный обстрел со стороны России.