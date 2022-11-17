Жена Усика — о россиянах: «Пи***сы. Сами в го*не живут и нам предлагают»

17 ноября, 11:00
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Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина жестко высказалась о россиянах.

Мнением о гражданах соседней страны избранница обладателя пяти поясов в королевском дивизионе поделилась в сторис Instagram.

Екатерина дважды опубликовала в социальной сети свое селфи, сделанное, предположительно, в лифте.

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В комментарии к первому фото она написала: «Умеет же испортить все! Киев, держимся!».

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Подпись ко второму кадру гласила: «Пи***сы. Сами в своем го*не живут и нам предлагают».

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее жена Усика отреагировала на массированный ракетный обстрел со стороны России.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Россия Бокс Александр Усик Фото

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