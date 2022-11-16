«Сегодня он достиг своего». Жена Усика отреагировала на массированный ракетный обстрел Россией Украины 16 ноября, 09:56 Екатерина Усик выразила уверенность, что вскоре Крым вернется в Украину (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина отреагировала на массированный ракетный обстрел со стороны России.

Комментарий относительно нанесенного РФ удара избранница обладателя пяти поясов в королевском дивизионе оставила в сторис Instagram.

«Самое важное — это жизнь людей! Никто не знает, что в голове этого старого маразматика! Не игнорируйте тревоги. Это может уберечь Вашу жизнь!

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Сегодня он достиг своего — большая часть Украины осталась без света, но нас это никак не пугает, а только еще больше мотивирует идти дальше и забирать свое! Так что крымчане, верите вы или нет, но Крым скоро будет украинский! Слава Украине", — написала Екатерина.

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее жена Усика сообщила, что сама попала под ракетный обстрел Россией.

Также Екатерина обратилась к российским оккупантам, задав им всего один вопрос.