«Так близко свист ракеты еще никогда не слышала». Жена Усика попала под массированный удар РФ по Украине
Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина попала под массированный ракетный удар РФ.
Об этом избранница обладателя пяти поясов в королевском дивизионе сообщила в сторис Instagram.
Екатерина поделилась реакцией советника главы ОП Алексея Арестовича на обстрел: «Массированный пуск ракет по Украине. Саммит на Бали прошел для РФ сказочно, судя по всему».
От себя Екатерина добавила: «Так близко свист ракеты еще никогда не слышала. Казалось, над самим зданием».
Ранее жена Усика обратилась к российским оккупантам, задав им всего один вопрос.
До этого Екатерина прокомментировала взрыв на Крымском мосту.