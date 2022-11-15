«Так близко свист ракеты еще никогда не слышала». Жена Усика попала под массированный удар РФ по Украине

15 ноября, 17:54
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Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина попала под массированный ракетный удар РФ.

Об этом избранница обладателя пяти поясов в королевском дивизионе сообщила в сторис Instagram.

Екатерина поделилась реакцией советника главы ОП Алексея Арестовича на обстрел: «Массированный пуск ракет по Украине. Саммит на Бали прошел для РФ сказочно, судя по всему».

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От себя Екатерина добавила: «Так близко свист ракеты еще никогда не слышала. Казалось, над самим зданием».

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее жена Усика обратилась к российским оккупантам, задав им всего один вопрос.

До этого Екатерина прокомментировала взрыв на Крымском мосту.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Российская агрессия Военное вторжение Александр Усик Война в Украине Фото Война России против Украины

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