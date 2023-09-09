Азербайджан — Бельгия — 0:1. Обзор отборочного матча Евро-2024 — видео 9 сентября, 18:47 Бельгийцы празднуют гол (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

В Баку состоялся отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встречались национальные команды Азербайджана и Бельгии.



Судьбу встречи решил один гол. На 38-й минуте первого тайма отличился полузащитник саудовского Аль-Шабаба Янник Карраско. Бельгия выиграла — 1:0.

После этой победы в активе бельгийцев стало 10 очков. Команда поднялась на первую строчку в своей группе. Азербайджан с одним очком на последнем месте.

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Фото: flashscore.ua

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