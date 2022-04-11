Абрамович после отстранения от Челси пытается приобрести испанский топ-клуб — СМИ
Роман Абрамович из-за санкции вынужден продать Челси (Фото:REUTERS/Andrew Winning)
Российский миллиардер Роман Абрамович, который из-за санкций был отстранен от управления Челси и вынужден продать клуб, заинтересован в покупке испанской Валенсии, сообщает El Desmarque.
Об этом рассказал бывший вице-президент Валенсии Мигель Сорио, который хочет выкупить акции испанского клуба, принадлежащие его фактическому владельцу Питеру Лиму.
«Питер Лим в Лондоне пытался продать клуб за 250 млн евро, но у него не получилось. Недавно он передал прессе информацию о том, что у него есть два предложения – от меня и от российского олигарха из Челси», – цитирует издание Сорио.
10 марта Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов, среди них — Абрамович.
Абрамович не успел продать футбольный клуб Челси до того, как на него были наложены санкции.
Позже английская Премьер-лига отстранила бизнесмена от управления лондонским клубом.
Также сообщалось, что Абрамович может приобрести турецкий футбольный клуб Гезтепе.
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