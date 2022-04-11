Абрамович после отстранения от Челси пытается приобрести испанский топ-клуб — СМИ

11 апреля, 18:38
Цей матеріал також доступний українською
Роман Абрамович из-за санкции вынужден продать Челси (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Роман Абрамович из-за санкции вынужден продать Челси (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Российский миллиардер Роман Абрамович, который из-за санкций был отстранен от управления Челси и вынужден продать клуб, заинтересован в покупке испанской Валенсии, сообщает El Desmarque.

Об этом рассказал бывший вице-президент Валенсии Мигель Сорио, который хочет выкупить акции испанского клуба, принадлежащие его фактическому владельцу Питеру Лиму.

Видео дня
Читайте также:

Роман Абрамович (Фото:Suzanne Plunkett / REUTERS) На покупку Челси претендуют две группы американских инвесторов, остальные остались за бортом — FT

«Питер Лим в Лондоне пытался продать клуб за 250 млн евро, но у него не получилось. Недавно он передал прессе информацию о том, что у него есть два предложения – от меня и от российского олигарха из Челси», – цитирует издание Сорио.

10 марта Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов, среди них — Абрамович.

Абрамович не успел продать футбольный клуб Челси до того, как на него были наложены санкции.

Позже английская Премьер-лига отстранила бизнесмена от управления лондонским клубом.

Также сообщалось, что Абрамович может приобрести турецкий футбольный клуб Гезтепе.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ФК Челси Роман Абрамович

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X