Абрамович после отстранения от Челси пытается приобрести испанский топ-клуб — СМИ 11 апреля, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович из-за санкции вынужден продать Челси (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Российский миллиардер Роман Абрамович, который из-за санкций был отстранен от управления Челси и вынужден продать клуб, заинтересован в покупке испанской Валенсии, сообщает El Desmarque.

Об этом рассказал бывший вице-президент Валенсии Мигель Сорио, который хочет выкупить акции испанского клуба, принадлежащие его фактическому владельцу Питеру Лиму.

Видео дня

«Питер Лим в Лондоне пытался продать клуб за 250 млн евро, но у него не получилось. Недавно он передал прессе информацию о том, что у него есть два предложения – от меня и от российского олигарха из Челси», – цитирует издание Сорио.

10 марта Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов, среди них — Абрамович.

Абрамович не успел продать футбольный клуб Челси до того, как на него были наложены санкции.

Позже английская Премьер-лига отстранила бизнесмена от управления лондонским клубом.

Также сообщалось, что Абрамович может приобрести турецкий футбольный клуб Гезтепе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.