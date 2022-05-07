Официальное заявление клуба. Абрамович продал Челси 7 мая, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:Suzanne Plunkett / Reuters)

Российский олигарх Роман Абрамович договорился о продаже лондонского Челси консорциуму во главе с американцем Тоддом Боли, сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Стоимость сделки составит 5 млрд евро. В консорциум, который покупает клуб, также входят швейцарец Хансйорг Висс и американец Марк Уолтер.

Новые собственники Челси из США также являются совладельцами бейсбольного клуба Лос-Анджелес Доджерс.

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Большую часть средств из суммы сделки российский олигарх намерен направить на благотворительность, а остальные деньги — инвестировать в клубный стадион, академию и женскую команду.



Абрамович приобрел Челси в 2003 году. При нем клуб выиграл 19 трофеев и стал одним из грандов европейского футбола.

Ранее Великобритания наложила санкции на Абрамовича, что делает невозможным получение им прибыли от продажи Челси. Позже олигарх заявил, что намерен передать часть суммы, полученной за лондонский клуб, в фонд, созданный для помощи жертвам войны в Украине.

Сообщалось, что Абрамович поднял цену на Челси еще на 600 млн евро.

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