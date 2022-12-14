Один из лидеров украинской Премьер-лиги неожиданно уволил тренера 14 декабря, 18:52 Гура возглавил Александрию в начале сезона-2021/2022 (Фото:ФК Александрия)

Футбольный клуб Александрия рассталась со своим главным тренером Юрием Гурой, сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы благодарны Юрию Владимировичу за плодотворную работу в нашем клубе в очень непростое для всей страны время. Благодаря вам футбольный мир Украины снова заговорил о высоком уровне игры Александрии, выделяя наши бойцовские качества и креативность на футбольном поле.

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Желаем вам успехов в дальнейшей карьере, новых побед и достижений, интересных проектов", — говорится в заявлении клуба.

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Гура возглавил Александрию в начале сезона-2021/2022. Всего под его руководством команда сыграла 33 матча, одержала 16 побед, восемь игр свела к ничьей и потерпела девять поражений.

В нынешнем сезоне на зимний перерыв Александрия ушла, занимая 5-ое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 24 очка, сыграв на два поединка меньше киевского Динамо, которое идет 3-м, и отставая от него на шесть баллов.

В последнем матче текущего года подопечные Гуры неожиданно не смогли обыграть львовский Рух.