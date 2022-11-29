Шахтер объявил о первом зимнем трансфере 29 ноября, 17:22 Гочолейшвили присоединится к Шахтеру 1 января (Фото:ФК Сабуртало)

Донецкий Шахтер объявил о подписании грузинского защитника Георгия Гочолейшвили.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

21-летний игрок присоединится к донецкой команде 1 января 2023 года. Контракт Гочолейшвили с Шахтером будет рассчитан на пять лет.

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Гочолейшвили - воспитанник Академии Сабуртало, за основную команду которого выступал с 2020 года и сыграл 85 матчей, забив 8 мячей и отдав 12 голевых передач.

17 ноября 2022 Гочолейшвили дебютировал в составе национальной сборной Грузии, а до этого провел 7 матчей за молодежную команду своей страны

Ранее сообщалось, что Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с Ренном.