На украинского голкипера Реала претендует топ-клуб Италии — СМИ
Лунин выступает за Реал от 2018 года (Фото:ФК Реал)
Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в итальянском Наполи, сообщает Tutto Napoli.
По информации источника, Наполи сейчас находится в поисках голкипера и Лунин попал в шорт-лист потенциальных трансферов клуба.
Наполи рассматривает аренду украинского голкипера с правом выкупа.
Сообщается, что окончательное решение о возможном переходе Лунина должен принять главный тренер Реала Карло Анчелотти, возглавлявший Наполи в 2018-2019 годах.
На этот момент Лунин находится с Реалом в США, где мадридский клуб проводит предсезонные сборы.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может продолжить карьеру в другом испанском клубе Вильярреале, который в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
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