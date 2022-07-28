На украинского голкипера Реала претендует топ-клуб Италии — СМИ

28 июля, 16:52
Лунин выступает за Реал от 2018 года (Фото:ФК Реал)

Лунин выступает за Реал от 2018 года (Фото:ФК Реал)

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в итальянском Наполи, сообщает Tutto Napoli.

По информации источника, Наполи сейчас находится в поисках голкипера и Лунин попал в шорт-лист потенциальных трансферов клуба.

Наполи рассматривает аренду украинского голкипера с правом выкупа.

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Сообщается, что окончательное решение о возможном переходе Лунина должен принять главный тренер Реала Карло Анчелотти, возглавлявший Наполи в 2018-2019 годах.

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На этот момент Лунин находится с Реалом в США, где мадридский клуб проводит предсезонные сборы.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может продолжить карьеру в другом испанском клубе Вильярреале, который в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Реал Мадрид Сборная Украины ФК Наполи Андрей Лунин

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