Мог парировать и второй 11-метровый удар. Лунин отбил пенальти в товарищеском матче за Реал — видео

27 июля, 14:14
Лунин был близок к тому, чтобы отбить и второй пенальти (Фото:Андрей Лунин via Instagram)

Лунин был близок к тому, чтобы отбить и второй пенальти (Фото:Андрей Лунин via Instagram)

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел полный товарищеский матч в составе мадридского Реала против мексиканской Америки и отбил пенальти.

Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Мексиканская команда вышла вперед уже на 5-й минуте игры. Реал еще до перерыва счет сравнял, а во втором тайме забил еще.

Однако удержать победу «сливочные» не смогли. Под конец встречи в ворота Лунина был назначен пенальти.

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Первый удар с 11-метровой отметки Андрей отразил, но судья назначил повторное исполнение стандарта, так как украинец покинул линию ворот до того, как соперник прикоснулся к мячу.

Со второй попытки игрок Америки таки переиграл Лунина, хотя тот снова был близок к тому, чтобы отбить игровую сферу.

Товарищеский матч
Реал — Америка 2:2
Голы: Бензема, 22, Азар, 55 (с пен.) — Мартин, 5, Фидальго, 82 (с пен.)

Сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций не считает Лунина победителем Лиги чемпионов в сезоне 2021/22.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Пенальти Видео Андрей Лунин

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