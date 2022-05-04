Шевченко может стать президентом итальянского клуба — СМИ

4 мая, 15:04
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Андрей Шевченко уже в Пескаре (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Андрей Шевченко уже в Пескаре (Фото:Андрей Шевченко via Instagram)

Легенда украинского футбола и бывший главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко может стать президентом итальянской Пескары, сообщает Calciomercato.

По данным издания, Шевченко ведет переговоры с владельцем Пескара Даниэле Себастьяне по поводу приобретения контрольного пакета акций клуба «бело-голубых.

Украинец будет являться представителем группы предпринимателей, заинтересованных в этом приобретении.

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Легенда Милана уже находится в Пескаре, где провел встречу Себастьяни.

Также Шевченко будет присутствовать на сегодняшнем матче против Губбио в первом раунде плей-офф за повышение в классе.

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Пескара завершила регулярный чемпионат на пятом месте в группе B Серии С.

Последним местом работы Шевченко была итальянская Дженоа, которая уволила его с должности главного тренера 15 января.

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Теги:   Футбол Андрей Шевченко

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