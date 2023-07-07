Англия — Испания: где и когда смотреть финал молодежного Евро-2023 7 июля, 12:01 Битва за чемпионство (Фото:УЕФА)

Чемпионат Европы U-21 по футболу завершится 8 июля в Батуми матчем за золотые медали.



Финальный поединок Евро-2023 пройдет в субботу, 8 июля. Встреча состоится в Батуми (Грузия) и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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У букмекеров шансы команды практически равные: котировки на победу Англии — 1.91, на победу Испании — 1.95.

Напомним, что в полуфинале сборная Англии выиграла у Израиля — 3:0.

А Испания обыграла Украину — 5:1.

Тем не менее, украинская команда свою задачу минимум на турнир выполнила — получила путевку на Олимпийские игры 2024 года.