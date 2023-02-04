Зинченко проиграл Миколенко. Арсенал сенсационно уступил Эвертону в матче английской Премьер-лиги — видео

4 февраля, 19:35
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Арсенал, несмотря на поражение, остался лидером (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Арсенал, несмотря на поражение, остался лидером (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Лондонский Арсенал с Александром Зинченко неожиданно уступил матч 22-го тура английской Премьер-лиги Эвертону, за который выступает Виталий Миколенко.

Зинченко и Миколенко вышли в стартовых составах своих команд и отыграли полный матч.

Оба игрока одержали в матче по желтой карточке, а победу в украинском противостоянии одержал Миколенко — Эвертон одолел Арсенал благодаря единственному голу Тарковски на 60-й минуте.

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Несмотря на победу, Эвертон остался в зоне вылета, а Арсенал продолжает лидировать, опережая Манчестер Сити на пять очков.

Эвертон — Арсенал 1:0
Гол: Тарковский, 60

https://www.youtube.com/watch?v=hVYe1li8GKA&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Накануне Челси не смог обыграть Фулхэм (0:0), а Михаил Мудрик был заменен после первого тайма.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Эвертон Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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