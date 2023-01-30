«Не очень есть желание продолжать». Экс-нападающий сборной Украины заявил, что завершит карьеру

30 января, 13:12
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На счету Кравца 23 матча и 7 голов за сборную Украины (Фото:ФК Коньяспор)

На счету Кравца 23 матча и 7 голов за сборную Украины (Фото:ФК Коньяспор)

Экс-нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Кравец заявил, что в ближайшее время завершит карьеру игрока.

Об этом 33-летний футболист рассказал в интервью YouTube-каналу Футбол TIME.

Портной признался, что у него есть предложения от клубов, однако, учитывая здоровье и войну в Украине, он намерен больше времени уделить семье.

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«Видимо, меня никто больше нигде не увидит. Скорее всего, на этом моя карьера закончится, потому что учитывая и здоровье, и ситуацию в стране, не очень-то есть желание продолжать карьеру.

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За последние годы у меня были две операции на спине. Это большие риски, которые сейчас не очень-то нужны. Я хочу еще и после футбола жить", - сказал Кравец.

Артем Кравец выступал за Динамо, киевский Арсенал, немецкий Штутгарт, испанскую Гранаду, турецкие Кайсериспор, Коньяспор и Сакарьяспор, с которым нападающий расторг контракт в начале года.

На счету форварда 23 матча и 7 голов за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий Динамо и сборной Польши Лукаш Теодорчик решил завершить карьеру футболиста в 31-летнем возрасте.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины ФК Динамо (Киев) Артем Кравец

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