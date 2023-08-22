Шахтер усилился игроком чемпиона Сербии

22 августа, 13:55
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Соглашение Азарова с Шахтером рассчитано до 30 июня 2028 года (Фото:ФК Шахтер)

Соглашение Азарова с Шахтером рассчитано до 30 июня 2028 года (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер объявил о трансфере грузинского защитника Иракли Азарова из сербской Црвены Звезды.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

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Азаров является воспитанником тбилисского Динамо, откуда в январе 2021 года перешел в Динамо Батуми.

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С сезона-2022/23 выступал в составе белградской Црвены Звезды с которой стал чемпионом Сербии.

На счету Азаров 12 матчей за сборную Грузии.

https://twitter.com/FCShakhtar/status/1693926453610487813

Ранее сообщалось, что форвард Шахтера Лассина Траоре выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер

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