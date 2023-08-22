Шахтер усилился игроком чемпиона Сербии
Соглашение Азарова с Шахтером рассчитано до 30 июня 2028 года (Фото:ФК Шахтер)
Шахтер объявил о трансфере грузинского защитника Иракли Азарова из сербской Црвены Звезды.
Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.
Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.
Азаров является воспитанником тбилисского Динамо, откуда в январе 2021 года перешел в Динамо Батуми.
С сезона-2022/23 выступал в составе белградской Црвены Звезды с которой стал чемпионом Сербии.
На счету Азаров 12 матчей за сборную Грузии.
Ранее сообщалось, что форвард Шахтера Лассина Траоре выбыл на несколько месяцев из-за травмы.