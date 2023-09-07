Покинул РФ. Бельгийский клуб подписал скандального футболиста, который сменил украинское гражданство на российское

7 сентября, 10:01
Поделиться:
Марк Мампасси родился в Донецке (Фото:ФК Шахтер)

Марк Мампасси родился в Донецке (Фото:ФК Шахтер)

Бельгийский Кортрейк оформил переход футболиста московского Локомотива Марка Мампасси, который в 2022 году сменил украинское гражданство на российское.

Об этом сообщает официальный сайт Кортрейка.

20-летний центральный защитник будет выступать за бельгийский клуб на правах аренды.

После завершения сделки Кортрейк будет иметь право выкупа игрока.

Видео дня

Читайте также:

Тотовицкий перешел в Колос (Фото:ФК Шахтер) Шахтер объявил о переходе трех игроков в клубы УПЛ

Мампасси родился в Донецке и выступал за Шахтер до 2021 года, после чего перешел в московский Локомотив, а в феврале того же года принял российское гражданство.

Также следует отметить, что ранее Мампасси выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-19.

Ранее сообщалось, что Сергей Сидорчук перешел из Динамо в бельгийский Вестерло.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Бельгия ФК Шахтер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X