Покинул РФ. Бельгийский клуб подписал скандального футболиста, который сменил украинское гражданство на российское 7 сентября, 10:01 Марк Мампасси родился в Донецке (Фото:ФК Шахтер)

Бельгийский Кортрейк оформил переход футболиста московского Локомотива Марка Мампасси, который в 2022 году сменил украинское гражданство на российское.

Об этом сообщает официальный сайт Кортрейка.

20-летний центральный защитник будет выступать за бельгийский клуб на правах аренды.

После завершения сделки Кортрейк будет иметь право выкупа игрока.

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Мампасси родился в Донецке и выступал за Шахтер до 2021 года, после чего перешел в московский Локомотив, а в феврале того же года принял российское гражданство.

Также следует отметить, что ранее Мампасси выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-19.

Ранее сообщалось, что Сергей Сидорчук перешел из Динамо в бельгийский Вестерло.