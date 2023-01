Известный европейский футбольный клуб передал Украине 30 генераторов 23 января, 18:02 Генераторы уже в Украине (Фото:ФК Шахтер)

Лиссабонская Бенфика присоединилась к инициативе донецкого Шахтера — проекта по сбору электрогенераторов для жителей Украины.

В рамках проекта Бенфика и благотворительный фонд Fundacao Benfica передали Украине 30 генераторов, сообщает официальный сайт Шахтера.

Сообщается, что доставить генераторы в Украину помог фонд варшавской Легии.

Видео дня

Читайте также: После рекордного трансфера Мудрика в Челси Ахметов выделил 1 млрд гривен на помощь украинским воинам

В ближайшее время станции будут переданы нуждающимся.

В ноябре прошлого года Шахтер и The European Football for Development Network (EFDN) запустили проект European Football Powers Up Ukraine, целью которого является собрать по меньшей мере 160 генераторов – по одному от каждого клуба – члена EFDN.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал также принял участие в инициативе Шахтера и передал Украине 20 генераторов.