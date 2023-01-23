Известный европейский футбольный клуб передал Украине 30 генераторов

23 января, 18:02
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Генераторы уже в Украине (Фото:ФК Шахтер)

Генераторы уже в Украине (Фото:ФК Шахтер)

Лиссабонская Бенфика присоединилась к инициативе донецкого Шахтера — проекта по сбору электрогенераторов для жителей Украины.

В рамках проекта Бенфика и благотворительный фонд Fundacao Benfica передали Украине 30 генераторов, сообщает официальный сайт Шахтера.

Сообщается, что доставить генераторы в Украину помог фонд варшавской Легии.

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В ближайшее время станции будут переданы нуждающимся.

https://twitter.com/FCShakhtar/status/1617519316731052032?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

В ноябре прошлого года Шахтер и The European Football for Development Network (EFDN) запустили проект European Football Powers Up Ukraine, целью которого является собрать по меньшей мере 160 генераторов – по одному от каждого клуба – члена EFDN.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал также принял участие в инициативе Шахтера и передал Украине 20 генераторов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Война в Украине Бенфика Генератор

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