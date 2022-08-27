Европейский гранд выставил футболиста сборной Украины на трансфер — СМИ
Яремчук выступает за Бенфику с 2021 года (Фото:Роман Яремчук via Instagram)
Форвард сборной Украины и лиссабонской Бенфики Роман Яремчук, вероятно, покинет португальский клуб, сообщает Record.
По информации издания, Бенфика выставила Яремчука на трансфер, поэтому украинец может покинуть лиссабонский клуб уже этим летом.
Яремчук потерял место в основном составе Бенфики и в этом сезоне еще ни разу не вышел в стартовом составе лиссабонцев.
Сообщается, что Бенфика рассчитывает получить за украинского форварда минимум 20 млн евро.
В услугах Яремчука якобы заинтересована испанская Севилья, однако она заинтересована в аренде игрока с правом выкупа, а не в полноценном трансфере.
Ранее сообщалось, что Бенфика по итогам двух матчей обыграла Динамо и вышла в групповой раунд Лиги чемпионов, отправив киевский клуб в Лигу Европы.
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