Звездный легионер Динамо договорился о переходе в другой клуб — СМИ 29 июля, 13:21 Беньямин Вербич выступает за Динамо с 2018 года (Фото:ФК Динамо)

Словенский полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич близок к переходу в греческий Панатинаикос, сообщает Sportday.gr.

По информации источника, Вербич после длительных переговоров договорился с Панатинаикосом о контракте на три года.

Уже в ближайшее время игрок должен прибыть в Афины и о трансфере может быть объявлено официально.



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Отмечается, что словенец воспользовался правилом ФИФА, которое из-за войны позволяет легионерам разрывать контракты с украинскими клубами.

Вероятно, Вербич уже не поможет Динамо в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против австрийского Штурма.

Вербич стал игроком Динамо в 2018 году, перейдя из Копенгагена.

После начала полномасштабной войны в Украине Вербич на правах аренды перешел из Динамо в варшавскую Легию, а по завершении соглашения вернулся в киевский клуб.

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