Динамо вернуло футболиста из европейского клуба 21 января, 20:30 Леднев выступал за Фехервар на правах аренды (Фото:ФК Динамо)

Полузащитник Богдан Леднев вернулся из венгерского Фехервара в киевское Динамо.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Леднев уже присоединился к команде и будет готовиться на турецком собрании ко второй части сезона украинской Премьер-лиги.

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«Та ситуация, которая сложилась в нашей стране, очень объединила всех. Вернулся в Динамо доволен, очень скучал по всем, теперь же буду упорно работать.

Динамо — это команда, которая всегда ставит перед собой только самые высокие цели. Уверен, что сейчас мы хорошо подготовимся и будем побеждать с возобновлением сезона", — прокомментировал свое возвращение Леднев.



Леднев выступал за Фехерва с января 2022 года на правах аренды.

Ранее сообщалось, что полузащитник Виктор Цыганков перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону.

