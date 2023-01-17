Озвучена сумма трансфера. Лидер Динамо стал игроком испанского клуба 17 января, 16:42 Цыганков подписал с Жироной контракт на 4,5 сезона (Фото:ФК Жирона)

Полузащитник Виктор Цыганков перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону.

Об этом сообщает официальный сайт Жироны.

Цыганков подписал с Жироной контракт на 4,5 сезона — до 30 июня 2027 года.

«Привет, фанаты. Я реально счастлив быть здесь. Увидимся, Жирона», — сказал Цыганков.

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За трансфер 25-летнего футболиста Динамо получит 5 млн евро. Также киевский клуб получит 50% от суммы будущей продажи игрока.

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На данный момент Жирона занимает 11-е место в чемпионате Испании.

В составе Динамо Цыганков провел 236 матчей, в которых забил 94 мяча и отдал 64 результативных передачи.



Ранее сообщалось, что Цыганковым интересовались испанские Севилья и Вильярреал.