Озвучена сумма трансфера. Лидер Динамо стал игроком испанского клуба
Цыганков подписал с Жироной контракт на 4,5 сезона (Фото:ФК Жирона)
Полузащитник Виктор Цыганков перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону.
Об этом сообщает официальный сайт Жироны.
Цыганков подписал с Жироной контракт на 4,5 сезона — до 30 июня 2027 года.
«Привет, фанаты. Я реально счастлив быть здесь. Увидимся, Жирона», — сказал Цыганков.
За трансфер 25-летнего футболиста Динамо получит 5 млн евро. Также киевский клуб получит 50% от суммы будущей продажи игрока.
На данный момент Жирона занимает 11-е место в чемпионате Испании.
В составе Динамо Цыганков провел 236 матчей, в которых забил 94 мяча и отдал 64 результативных передачи.
Ранее сообщалось, что Цыганковым интересовались испанские Севилья и Вильярреал.