Чемпионы в унитазе. Как Агония на Маракане довела фанатов сборной Бразилии до самоубийства — видео 16 июля, 16:20 Уругвай победил Бразилию на ЧМ-1950 (Фото:pavlov-pro-football.com)

16 июля 1950 года в Рио-де-Жанейро прошел решающий поединок чемпионата мира по футболу, в котором сборная Бразилии проиграла Уругваю.



Надо сказать, что поединок не являлся полноценным финалом, поскольку ЧМ-1950 проходил не по олимпийской системе. Четыре команды играли круговой турнир. Перед матчем Бразилия опережала Уругвай на одно очко, и поэтому хозяев поля устраивала ничья, в то время как Уругваю нужна была только победа.

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Еще до матча в Бразилии все утверждали, что их команда выиграет чемпионат мира. Конфедерация футбола Бразилии заранее даже отчеканила 22 золотые медали с именем каждого бразильского футболиста — это был прецедент, поскольку ФИФА не изготавливала никакие медали. Была написана победная песня Brasil Os Vencedores (Бразилия — победитель), которую планировалось исполнить после финала. Поздравительную речь на португальском языке заготовил президент ФИФА француз Жюль Риме.

В день игры бразильская газета O Mundo выпустила номер с фотографией бразильской сборной и заголовком «Это чемпионы мира». Капитан Уругвая Обдулио Варела своеобразно отреагировал на это. Он выбросил газету в унитаз и помочился на нее. И предложил другим игрокам своей команды поступить аналогичным образом.

Лого ЧМ-1950 / Фото: Twitter

Утром 16 июля 1950 года на улицах Рио-де-Жанейро начался импровизированый карнавал. Тысячи жителей города громко пели песни и плясая, празднуя ожидаемую победу.

Мараканасо

В первом тайме бразильцы доминировали на поле, однако счет не был открыт. Но сразу после перерыва, на 47-й минуте, Албино Фриаса вывел Бразилию вперед.

Однако Хуан Скьяффино на 66-й минуте сравнял счет, а за 11 минут до конца матча победный гол для Уругвая забил Альсидес Гиджа.



Победный гол Гиджи / Фото: pavlov-pro-football.com

Уругвай выиграл — 2:1 и завоевал свой второй и пока последний титул чемпионов мира, сотворив одну из самых громких сенсаций в истории футбола. В историю футбола этот матч вошел под названием Мараканасо, что в переводе с португальского означает Агония Мараканы.

Главный бразильский стадион тысячи болельщиков покидали в слезах. По стране прокатилась волна самоубийств. Золотые медали, которые выпустили для Бразилии, были уничтожены, а песню Brasil Os Vencedores никогда не исполняли.

После того матча в Бразилии решили изменить цвет формы национальной команды с белого на желтый.

А за соперничеством сборных Бразилии и Уругвая укрепилось название «призрак 1950 года», поскольку каждый раз бразильцы, играя на Маракане с Уругваем, искренне боялись пережить еще одно поражение.