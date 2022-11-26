Сборная Австралии одержала первую победу на ЧМ-2022 и претендует на выход в плей-офф — видео

26 ноября, 14:01
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Австралия претендует на выход в плей-офф (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Австралия претендует на выход в плей-офф (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

В группе С сборная Австралии победила Тунис со счетом 1:0 в матче второго тура чемпионата мира по футболу.

Героем встречи стал нападающий Дюк, отличившийся голом на 23-й минуте, забив ударом головой.

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Австралия довела матч до победы, одержав первые три очка, и теперь в заключительном туре в матче с Данией сразится за выход в 1/8 финала.

Видео дня

Тунис — Австралия 0:1
Гол: Дюк, 23

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В первом туре Австралия уступила Франции (1:4), а Тунис сыграл вничью с Данией (0:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022

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