Сборная Австралии одержала первую победу на ЧМ-2022 и претендует на выход в плей-офф — видео 26 ноября, 14:01 Австралия претендует на выход в плей-офф (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

В группе С сборная Австралии победила Тунис со счетом 1:0 в матче второго тура чемпионата мира по футболу.

Героем встречи стал нападающий Дюк, отличившийся голом на 23-й минуте, забив ударом головой.

Австралия довела матч до победы, одержав первые три очка, и теперь в заключительном туре в матче с Данией сразится за выход в 1/8 финала.

Видео дня

Тунис — Австралия 0:1

Гол: Дюк, 23

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В первом туре Австралия уступила Франции (1:4), а Тунис сыграл вничью с Данией (0:0).