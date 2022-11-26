Франция — Дания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

26 ноября, 07:43
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Франция в случае победы выйдет в 1/8 финала (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Франция в случае победы выйдет в 1/8 финала (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

НВ следит за ходом игры второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Франции и Дании. Начало — в 18:00 по киевскому времени сегодня, 26 ноября.

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Ориентировочные составы:

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру

Дания: Шмейхель — Андерсен, Кристенсен, Кьяер — Хойбьерг, Эриксен, Меле — Сков Ольсен, Дольберг, Дамсгор

Видео дня

Матч состоится в катарской Дохе на стадионе 974. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Франция разгромила Австралию со счетом 4:1 в первом туре. Сборная лидирует в группе с 3 очками и выйдет в 1/8 финала ЧМ-2022 в случае победы.

Команда одержала три победы в последних девяти играх при одном поражении и пяти ничьих. За коллектив не сыграют защитник Люка Эрнандес и полузащитник Коман (травмы).

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Дания сыграла вничью с Тунисом со счетом 0:0 в первом туре. Коллектив занимает 3 место в группе и выйдет минимум на вторую позицию в случае победы.

Команда потерпела два поражения в последних восьми играх во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей. За сборную не сыграет основной полузащитник Дилейни (травма).

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Статистика знает 18 матчей между соперниками. Франция одержала восемь побед, Дания — также восемь. Еще два поединка завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Франция является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,70, то, что выиграет Дания, оценивается в 5,00, ничья — в 3,70.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Франции Сборная Дании

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