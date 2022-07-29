Французский клуб оформил полноценный трансфер футболиста сборной Украины 29 июля, 11:01 Данило Игнатенко перешел в Бордо 30 января 2022 года (Фото:СК Днепр-1)

Французский Бордо выкупил контракт футболиста донецкого Шахтера и сборной Украины Даниила Игнатенко, ранее выступавшего за французский клуб на правах аренды.

Эту информацию в комментарии Sportarena подтвердил сам футболист.

«На сегодняшний день могу сказать одно: я — полноправный игрок Бордо, чему очень рад», — заявил Игнатенко.

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По итогам прошлого сезона Бордо занял последнее место в Лиге 1 и вылетел в Лигу 2, но это не отразилось на решительном настрое украинца.

«Не нужно недооценивать уровень французской Лиги 2, говорят, что она сложнее Лиги 1.

Через несколько дней и я в этом убедюсь. В любом случае, все всегда зависит от футболиста. А там будет видно", — подытожил Даниил.

Следует отметить, что из-за финансовых проблем Бордо сначала перевели в третий дивизион, но позже исполнительный комитет Федерации футбола Франции принял решение оставить клуб во второй лиге.

На счету Игнатенко 2 матча за сборную Украины. Он дебютировал за национальную команду в поединке Лиги наций против Ирландии.

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