Французский клуб оформил полноценный трансфер футболиста сборной Украины

29 июля, 11:01
Данило Игнатенко перешел в Бордо 30 января 2022 года (Фото:СК Днепр-1)

Данило Игнатенко перешел в Бордо 30 января 2022 года (Фото:СК Днепр-1)

Французский Бордо выкупил контракт футболиста донецкого Шахтера и сборной Украины Даниила Игнатенко, ранее выступавшего за французский клуб на правах аренды.

Эту информацию в комментарии Sportarena подтвердил сам футболист.

«На сегодняшний день могу сказать одно: я — полноправный игрок Бордо, чему очень рад», — заявил Игнатенко.

Видео дня

По итогам прошлого сезона Бордо занял последнее место в Лиге 1 и вылетел в Лигу 2, но это не отразилось на решительном настрое украинца.

Читайте также:

На счету Михайличенко шесть матчей за сборную Украины (Фото:ФК Шахтер) Шахтер объявил о подписании экс-футболиста Динамо

«Не нужно недооценивать уровень французской Лиги 2, говорят, что она сложнее Лиги 1.

Через несколько дней и я в этом убедюсь. В любом случае, все всегда зависит от футболиста. А там будет видно", — подытожил Даниил.

Следует отметить, что из-за финансовых проблем Бордо сначала перевели в третий дивизион, но позже исполнительный комитет Федерации футбола Франции принял решение оставить клуб во второй лиге.

На счету Игнатенко 2 матча за сборную Украины. Он дебютировал за национальную команду в поединке Лиги наций против Ирландии.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Сборная Украины

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Первый признак для Путина. Что россияне думают о войне против Украины

Маленькой победоносной войны не получилось, и, похоже, с этим Россия уже свыклась. Начинается новая фаза — длинной, утомительной, раздражающей войны

29 июля, 10:31
Мнения
Александр Мартыненко (Фото:Дмитрий Ларин/Украинская правда)
«Где-то идет борьба с Ермаком» /
Мартыненко — о «чистке страны» и связи Спартц с гражданством Корбана и Коломойского. Интервью
29 июля, 08:46
Политика
Обратитесь за услугами к лицензированному тату-мастеру (Фото:Ritesh Raj/Unsplash)
Больше рисков, чем вы думали /
Пять вещей, которые нужно знать перед тем, как набить тату
29 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X