Шахтер объявил о подписании экс-футболиста Динамо
На счету Михайличенко шесть матчей за сборную Украины (Фото:ФК Шахтер)
Бывший защитник киевского Динамо Богдан Михайличенко перешел из бельгийского Андерлехта в донецкий Шахтер.
Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.
Михайличенко будет выступать за донецкий клуб на правах аренды, рассчитанной на один сезон.
Отмечается, что у Шахтера будет право выкупить игрока после завершения аренды.
Ранее Михайличенко выступал за юношеские и молодежные команды киевского Динамо, а за первую команду дебютировал в 2015 году.
Всего за киевский клуб Михайличенко сыграл два матча, после чего выступал за Сталь из Каменского и луганской Зарю, откуда перешел в брюссельский Андерлехт.
В 2020 году он дебютировал за сборную Украины и с тех пор сыграл за национальную команду шесть матчей.
Ранее сообщалось, что Шахтер подписал полузащитника Андрея Тотовицкого, а перед этим оформил трансфер хорватского хавбека Невена Джурасека.
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