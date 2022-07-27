Шахтер объявил о подписании экс-футболиста Динамо

27 июля, 19:29
На счету Михайличенко шесть матчей за сборную Украины (Фото:ФК Шахтер)

На счету Михайличенко шесть матчей за сборную Украины (Фото:ФК Шахтер)

Бывший защитник киевского Динамо Богдан Михайличенко перешел из бельгийского Андерлехта в донецкий Шахтер.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Михайличенко будет выступать за донецкий клуб на правах аренды, рассчитанной на один сезон.

Отмечается, что у Шахтера будет право выкупить игрока после завершения аренды.

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Ранее Михайличенко выступал за юношеские и молодежные команды киевского Динамо, а за первую команду дебютировал в 2015 году.

Всего за киевский клуб Михайличенко сыграл два матча, после чего выступал за Сталь из Каменского и луганской Зарю, откуда перешел в брюссельский Андерлехт.

В 2020 году он дебютировал за сборную Украины и с тех пор сыграл за национальную команду шесть матчей.

Ранее сообщалось, что Шахтер подписал полузащитника Андрея Тотовицкого, а перед этим оформил трансфер хорватского хавбека Невена Джурасека.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер ФК Динамо (Киев)

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