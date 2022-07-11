Главный тренер Шахтера покинул клуб

11 июля, 13:19
Роберто Де Дзерби работал в Шахтере чуть больше года (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Роберто Де Дзерби работал в Шахтере чуть больше года (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Донецкий Шахтер объявил об уходе главного тренера клуба Роберто Де Дзерби.

Стороны приняли решение о прекращении сотрудничества по взаимному согласию, сообщает официальный сайт Шахтера.

Вместе с итальянским наставником клуб покинул его тренерский штаб: Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки, Паоло Бьянко.

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Де Дзерби возглавлял Шахтер с 25 мая 2021 года, и за это время провел во главе клуба только 30 официальных матчей, в которых «горняки» одержали 20 побед, 5 раз проиграли и 5 раз сыграли вничью.

Под руководством Де Дзерби Шахтер выиграл Суперкубок Украины в 2021 году.

Сообщалось, что новым главным тренером донецкой команды, скорее всего, станет наставник Днепра-1 Игорь Йовичевич.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер Роберто Де Дзерби

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