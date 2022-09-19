Экс-тренер Шахтера Де Дзерби возглавил новый клуб
Роберто Де Дзерби возглавлял Шахтер чуть больше года (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
Бывший наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби стал главным тренером Брайтона, выступающим в английской Премьер-лиге.
Об этом сообщает официальный сайт Брайтона.
43-летний итальянский специалист согласовал с английским клубом условия четырехлетнего контракта.
На этот момент Брайтон занимает в английской Премьер-лиге четвертое место.
В Брайтоне Де Дзерби заменил Грэма Поттера, недавно ставшего главным тренером Челси.
Де Дзерби возглавлял Шахтер с мая 2021 года, а покинул донецкий клуб в июле 2022-го.
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