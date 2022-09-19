Экс-тренер Шахтера Де Дзерби возглавил новый клуб

19 сентября, 18:51
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Роберто Де Дзерби возглавлял Шахтер чуть больше года (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Роберто Де Дзерби возглавлял Шахтер чуть больше года (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Бывший наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби стал главным тренером Брайтона, выступающим в английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает официальный сайт Брайтона.

43-летний итальянский специалист согласовал с английским клубом условия четырехлетнего контракта.

https://twitter.com/OfficialBHAFC/status/1571571342654193664?cxt=HHwWgICyoejzq88rAAAA
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На этот момент Брайтон занимает в английской Премьер-лиге четвертое место.

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В Брайтоне Де Дзерби заменил Грэма Поттера, недавно ставшего главным тренером Челси.

Де Дзерби возглавлял Шахтер с мая 2021 года, а покинул донецкий клуб в июле 2022-го.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Английская Премьер-лига Роберто Де Дзерби

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