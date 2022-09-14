Динамо потеряло еще одного важного игрока перед матчем Лиги Европы 14 сентября, 22:43 Шепелев пополнил лазарет Динамо (Фото:ФК Динамо)

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы против АЭК Ларнака

Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер Динамо Мирча Луческу, сообщает официальный сайт Динамо.

Луческу пожаловался на серьезные кадровые проблемы в киевском клубе и заявил, что кроме многих ключевых игроков не сыграет в матче еще и Шепелев, поскольку не успел восстановиться от травмы в предыдущем туре Лиги Европы.

Видео дня

«Мы потеряли не только Шапаренко. Мы также потеряли Дениса Попова, травмировавшегося в матче с Днепром-1. Это очень важный игрок для нашей команды. Как и Шапаренко, как и Бущан.

Георгия прооперировали вчера. Он не поможет нам полтора месяца. Шапаренко будет вне игры около семи месяцев.

Мы также не можем рассчитывать на Шепелева, который получил повреждение в матче с Фенербахче", — сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Николай Шапаренко пропустит примерно полгода из-за травмы, которую он получил в матче Лиги Европы против Фенербахче.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.