Еще один футболист Динамо покинул клуб 2 апреля, 15:07 Цей матеріал також доступний українською Карлос Де Пена выступал за Динамо с 2019 года (Фото:Карлос Де Пена via Instagram)

Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена перешел из киевского Динамо в бразильский Интернасьонал.

Об этом сообщает официальный сайт Интернасьонала.

Де Пена подписал с бразильским клубом контракт до декабря 2022 года с возможностью продления соглашения.

Де Пена играл за Динамо с 2019 года. Его контракт с киевским клубом был рассчитан до конца 2022 года.

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