Еще один футболист Динамо покинул клуб

2 апреля, 15:07
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Карлос Де Пена выступал за Динамо с 2019 года (Фото:Карлос Де Пена via Instagram)

Карлос Де Пена выступал за Динамо с 2019 года (Фото:Карлос Де Пена via Instagram)

Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена перешел из киевского Динамо в бразильский Интернасьонал.

Об этом сообщает официальный сайт Интернасьонала.

Де Пена подписал с бразильским клубом контракт до декабря 2022 года с возможностью продления соглашения.

https://twitter.com/SCInternacional/status/1510021248608346125?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510021248608346125%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Ffootball%2F1108012028-internasonal-pidpisav-de-penu.html
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Де Пена играл за Динамо с 2019 года. Его контракт с киевским клубом был рассчитан до конца 2022 года.

Видео дня

Ранее польский защитник Динамо Томаш Кендзера перешел в познанский Лех, а словенский полузащитник Беньямин Вербич перебрался в варшавскую Легию.

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Теги:   Футбол Трансферы Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев)

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