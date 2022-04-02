Еще один футболист Динамо покинул клуб
Карлос Де Пена выступал за Динамо с 2019 года (Фото:Карлос Де Пена via Instagram)
Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена перешел из киевского Динамо в бразильский Интернасьонал.
Об этом сообщает официальный сайт Интернасьонала.
Де Пена подписал с бразильским клубом контракт до декабря 2022 года с возможностью продления соглашения.
Де Пена играл за Динамо с 2019 года. Его контракт с киевским клубом был рассчитан до конца 2022 года.
Ранее польский защитник Динамо Томаш Кендзера перешел в познанский Лех, а словенский полузащитник Беньямин Вербич перебрался в варшавскую Легию.
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