«Здесь много украинцев». Луческу назвал страну, в которой Динамо планирует играть в еврокубках

14 мая, 19:18
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Динамо стартует в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК «Динамо» via Instagram)

Динамо стартует в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК «Динамо» via Instagram)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу заявил, что домашние матчи в еврокубках клуб, вероятно, будет проводить в Польше.

Луческу отметил, что в Польше хорошая футбольная атмосфера, а сейчас в этой стране много украинцев, поэтому футболистам была бы гарантирована поддержка на трибунах, сообщает SportoweFakty.

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Наставник добавил, что такая идея возникла после матча с варшавской Легией, и он уже обсуждал эту тему с президентом Динамо Игорем Суркисом.

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«Польша — отличное место для таких матчей. Здесь отличная футбольная атмосфера, а главное, в Польше сейчас много украинцев. Конечно, лучше бы играть в Киеве, но если это окажется невозможным, будем играть в Польше.

Уверен, что многие украинские болельщики пришли бы на такие матчи, и мы бы чувствовали себя как дома. Это было бы очень важно как для Динамо, так и для Украины.

В каком польском городе мы можем проводить свои еврокубковые матчи? В Польше много замечательных стадионов — это большая страна. Уверен, что здесь смогут играть свои еврокубковые матчи и Динамо, и Шахтер", — рассказал Луческу.

Ранее сообщалось, что Шахтер также планирует играть домашние матчи Лиги чемпионов в Польше.

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Теги:   Футбол Польша Мирча Луческу ФК Динамо (Киев)

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