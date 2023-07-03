«Думаю, это лучший вариант». Луческу назвал страну, где Динамо планирует играть домашние еврокубковые матчи 3 июля, 18:25 Луческу возглавляет Динамо с июля 2020 года (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу заявил, что еврокубковые матчи следующего сезона планирует играть в Румынии.

По словам наставника Динамо, клуб контактировал с бухарестским Рапидом, чтобы играть домашние поединки на его стадионе Джулешти, сообщает GSP.

Динамо также уведомило УЕФА о желании сыграть в Бухаресте, и теперь осталось получить официальное подтверждение.



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«Мы контактируем с Рапидом. Они согласились. Посмотрим, насколько это решение будет достигнуто. Я считаю, что это лучше, мы гораздо ближе к Украине и городам, в которых будем играть, чем в прошлом году», — сказал Луческу.

Луческу добавил, что выступления в Польше, где Динамо играло домашние матчи еврокубков в прошлом сезоне, доставили киевскому клубу много хлопот.



«Тогда было ужасно: 6−7 часов из Лодзи и Кракова во Львов, потом еще 6−7 часов до Киева. Было очень тяжело, без подготовки, я все время находился в автобусе. Стадион Джулешти позволяет проводить международные матчи. Думаю, это лучший вариант», — подытожил румынский специалист.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона за Динамо будет выступать Андрей Ярмоленко, который вернулся в клуб.