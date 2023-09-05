Неожиданный трансфер. Динамо продаст капитана в европейский клуб — СМИ

5 сентября, 16:08
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Сидорчук выступает за Динамо с 2012 года (Фото:ФК Динамо)

Сидорчук выступает за Динамо с 2012 года (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо сегодня, 5 сентября, объявит о трансфере капитана команды Сергея Сидорчука, сообщает Динамомания.

По информации источника, Сидорчук перейдет в европейский клуб, однако пока не известно в какой именно.

Команда, в которую перейдет игрок, и условия трансфера будут объявлены позже.

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Очевидно, что это будет клуб не из пятерки лучших чемпионатов Европы, поскольку там трансферное окно уже закрылось.

Сидорчук выступает за Динамо с 2012 года. Он сыграл за клуб 327 матчей, забив 21 гол и отдав 21 ассист.

Следует отметить, что сейчас Сидорчук находится в расположение сборной Украины.

Ранее сообщалось, что футболист Динамо Николай Шапаренко не сыграет за сборную Украины в матчах против Англии и Италии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев) Сергей Сидорчук

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