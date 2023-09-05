Неожиданный трансфер. Динамо продаст капитана в европейский клуб — СМИ
Сидорчук выступает за Динамо с 2012 года (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо сегодня, 5 сентября, объявит о трансфере капитана команды Сергея Сидорчука, сообщает Динамомания.
По информации источника, Сидорчук перейдет в европейский клуб, однако пока не известно в какой именно.
Команда, в которую перейдет игрок, и условия трансфера будут объявлены позже.
Очевидно, что это будет клуб не из пятерки лучших чемпионатов Европы, поскольку там трансферное окно уже закрылось.
Сидорчук выступает за Динамо с 2012 года. Он сыграл за клуб 327 матчей, забив 21 гол и отдав 21 ассист.
Следует отметить, что сейчас Сидорчук находится в расположение сборной Украины.
Ранее сообщалось, что футболист Динамо Николай Шапаренко не сыграет за сборную Украины в матчах против Англии и Италии.