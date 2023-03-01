Динамо вернуло форварда из европейского клуба 1 марта, 18:56 Эрик Рамирес в последнее время выступал в аренде в Словане (Фото:ФК Динамо)

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес вернулся в киевское Динамо после аренды в словацком Словане.

Об этом говорится на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

Динамо внесло 24-летнего футболиста в заявку команды на весеннюю часть чемпионата Украины.

Он будет выступать за киевский клуб под 15-м номером.

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Рамирес перешел в Динамо в июле 2021 года, однако в январе 2022 года отправился в аренду в испанский Спортинг Хихон, а первую часть этого сезона провел на правах аренды в Словане.

В этом сезоне Рамирес сыграл за Слован 26 матчей, в которых забил четыре гола и совершил три ассиста.

Ранее Динамо объявило о переходе нападающего Артема Беседина в кипрскую Омонию.

