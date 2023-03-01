Динамо вернуло форварда из европейского клуба
Эрик Рамирес в последнее время выступал в аренде в Словане (Фото:ФК Динамо)
Венесуэльский форвард Эрик Рамирес вернулся в киевское Динамо после аренды в словацком Словане.
Об этом говорится на официальном сайте украинской Премьер-лиги.
Динамо внесло 24-летнего футболиста в заявку команды на весеннюю часть чемпионата Украины.
Он будет выступать за киевский клуб под 15-м номером.
Рамирес перешел в Динамо в июле 2021 года, однако в январе 2022 года отправился в аренду в испанский Спортинг Хихон, а первую часть этого сезона провел на правах аренды в Словане.
В этом сезоне Рамирес сыграл за Слован 26 матчей, в которых забил четыре гола и совершил три ассиста.
Ранее Динамо объявило о переходе нападающего Артема Беседина в кипрскую Омонию.