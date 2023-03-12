Шахтер стал лидером украинской Премьер-лиги после победы Динамо над Днепром-1 — видео

12 марта, 17:34
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Шахтер на три очка опережает Днепр-1 (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер на три очка опережает Днепр-1 (Фото:ФК Шахтер)

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) завершился 17-й тур.

Днепр-1 потерял лидерство в чемпионате после домашнего поражения от Динамо — 0:1. Победу гостям принес точный удар Буяльского на 41-й минуте.

Киевский клуб остался на четвертой позиции, тогда как его поверженный соперник пропустил вперед Шахтер и опустился на вторую строчку.

Видео дня

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Донецкая команда захватила лидерство в УПЛ с трехочковым отрывом благодаря разгрому Кривбасса на выезде — 3:0. У гостей во втором тайме забивали Судаков, Келси и Швед.

В еще одном матче дня Колос переиграл на выезде Рух — 1:0. Гол Ориховского на 64-й минуте позволил клубу из села Коваливка Киевской области подняться на шестое место.

Результаты 17 тура УПЛ:

Днепр-1 — Динамо 0:1
Гол: Буяльский, 41

https://www.youtube.com/watch?v=ljpJfbc1LLA

Кривбасс — Шахтер 0:3

Голы: Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84

https://www.youtube.com/watch?v=WNAs-A8Nvn0

Рух — Колос 0:1

Гол: Ориховский, 64

https://www.youtube.com/watch?v=FVnZcBDdCcQ

Верес — Ворскла 2:2

Голы: Кравец (автогол), 48, Гайдучик, 60 — Сефери, 25, 85

https://www.youtube.com/watch?v=Xg6XgSTmxvQ

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Заря принимала ФК Львов и одержала победу — 3:1, что позволило ей закрепиться на третьем месте.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) ФК Ворскла ФК Кривбасс ФК Верес СК Днепр-1 ФК Рух ФК Колос

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