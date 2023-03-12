Шахтер стал лидером украинской Премьер-лиги после победы Динамо над Днепром-1 — видео
Шахтер на три очка опережает Днепр-1 (Фото:ФК Шахтер)
В украинской Премьер-лиге (УПЛ) завершился 17-й тур.
Днепр-1 потерял лидерство в чемпионате после домашнего поражения от Динамо — 0:1. Победу гостям принес точный удар Буяльского на 41-й минуте.
Киевский клуб остался на четвертой позиции, тогда как его поверженный соперник пропустил вперед Шахтер и опустился на вторую строчку.
Донецкая команда захватила лидерство в УПЛ с трехочковым отрывом благодаря разгрому Кривбасса на выезде — 3:0. У гостей во втором тайме забивали Судаков, Келси и Швед.
В еще одном матче дня Колос переиграл на выезде Рух — 1:0. Гол Ориховского на 64-й минуте позволил клубу из села Коваливка Киевской области подняться на шестое место.
Результаты 17 тура УПЛ:
Днепр-1 — Динамо 0:1
Гол: Буяльский, 41
Кривбасс — Шахтер 0:3
Голы: Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84
Рух — Колос 0:1
Гол: Ориховский, 64
Верес — Ворскла 2:2
Голы: Кравец (автогол), 48, Гайдучик, 60 — Сефери, 25, 85
Турнирная таблица
Накануне Заря принимала ФК Львов и одержала победу — 3:1, что позволило ей закрепиться на третьем месте.