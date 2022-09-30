Воры ограбили дом футболиста Ливерпуля, когда он находился с семьей внутри
Семья футболиста узнала об ограблении постфактум (Фото:Алекс Окслейд-Чемберлен via Instagram)
Полузащитник английского Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен и его семья стали жертвой ограбления.
Воры ограбили дом футболиста, когда он вместе с женой и ребенком находились внутри, сообщает The Sun.
Грабители сумели вынести из особняка дорогие вещи, включая драгоценности и дизайнерские сумочки.
Жители узнали о происшествии уже постфактум, после чего позвонили в полицию.
"Это очень тихая улица, дома находятся под охраной, поэтому довольно пугающе, что эти головорезы чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы проникнуть внутрь, особенно когда там есть люди. Пожалуй, это было ужасно", – цитирует издание соседа Окслейд-Чемберлена.
Ранее сообщалось, что экс-футболист Динамо Домагоя Вида ограбил на 600 тысяч евро в Хорватии.