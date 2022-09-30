Воры ограбили дом футболиста Ливерпуля, когда он находился с семьей внутри

30 сентября, 13:15
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Семья футболиста узнала об ограблении постфактум (Фото:Алекс Окслейд-Чемберлен via Instagram)

Семья футболиста узнала об ограблении постфактум (Фото:Алекс Окслейд-Чемберлен via Instagram)

Полузащитник английского Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен и его семья стали жертвой ограбления.

Воры ограбили дом футболиста, когда он вместе с женой и ребенком находились внутри, сообщает The Sun.

Грабители сумели вынести из особняка дорогие вещи, включая драгоценности и дизайнерские сумочки.

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Жители узнали о происшествии уже постфактум, после чего позвонили в полицию.

"Это очень тихая улица, дома находятся под охраной, поэтому довольно пугающе, что эти головорезы чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы проникнуть внутрь, особенно когда там есть люди. Пожалуй, это было ужасно", – цитирует издание соседа Окслейд-Чемберлена.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Динамо Домагоя Вида ограбил на 600 тысяч евро в Хорватии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Ограбление Воровство

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