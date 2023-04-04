Эвертон после выхода Миколенко благодаря красивому голу спасся от поражения Тоттенхэму в английской Премьер-лиге — видео 4 апреля, 10:51 Миколенко (слева) вышел при счете 1:0 в пользу Тоттенхэма (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Эвертон сыграл вничью 1:1 с Тоттенхэмом в матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

На 58-й минуте Эвертон остался в меньшинстве после удаления Дукуре, чем гости сразу воспользовались. На 68-й минуте Тоттенхэм получил право на пенальти, который реализовал Кейн.

Видео дня

После пропущенного гола на поле в составе Эвертона появился украинский защитник Виталий Миколенко, а на 88-й минуте команды снова были в равных составах — красную карточку получил Лукас Моура.

На 90-й минуте Эвертону удалось сравнять счет — Кин мощным ударом издали попал в угол ворот и принес своей команде ничью.

Эвертон — Тоттенхэм 1:1

Голы: Кин, 90 — Кейн, 68

Удаление: Дукуре, 58 — Лукас Моура, 88

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера Антонио Конте.