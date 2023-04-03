В списке — экс-наставник Шахтера. Журналист назвал претендентов на должность главного тренера Челси

3 апреля, 11:44
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Роберто Де Дзерби возглавляет Брайтон с сентября 2022 года. (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Роберто Де Дзерби возглавляет Брайтон с сентября 2022 года. (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Лондонский Челси определился с претендентами на должность главного тренера клуба после увольнения Грэма Поттера, сообщает журналист The Independent Мигель Дилейни.

По информации журналиста, Челси на замену Поттеру рассматривает трех кандидатов.

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Возглавить лондонский клуб может экс-наставник мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсман, бывший коуч французского ПСЖ Маурисио Почеттино или тренер английского Брайтона Роберто Де Дзерби, ранее возглавлявший донецкий Шахтер.

Видео дня

https://twitter.com/MiguelDelaney/status/1642606953246359556

Челси после 28 туров в английской Премьер-лиге идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что лондонский Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера Антонио Конте.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Роберто Де Дзерби

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