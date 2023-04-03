В списке — экс-наставник Шахтера. Журналист назвал претендентов на должность главного тренера Челси 3 апреля, 11:44 Роберто Де Дзерби возглавляет Брайтон с сентября 2022 года. (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Лондонский Челси определился с претендентами на должность главного тренера клуба после увольнения Грэма Поттера, сообщает журналист The Independent Мигель Дилейни.

По информации журналиста, Челси на замену Поттеру рассматривает трех кандидатов.

Возглавить лондонский клуб может экс-наставник мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсман, бывший коуч французского ПСЖ Маурисио Почеттино или тренер английского Брайтона Роберто Де Дзерби, ранее возглавлявший донецкий Шахтер.

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Челси после 28 туров в английской Премьер-лиге идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что лондонский Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера Антонио Конте.

