Английский топ-клуб объявил об увольнении главного тренера

27 марта, 10:43
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Конте возглавлял Тоттенхэм с ноября 2021 года (Фото:Reuters/John Sibley)

Конте возглавлял Тоттенхэм с ноября 2021 года (Фото:Reuters/John Sibley)

Лондонский Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера Антонио Конте.

Тоттенхэм и Конте прекратили сотрудничество с согласия сторон, сообщает официальный сайт «шпор».

Исполняющим обязанности главного тренера Тоттенхэма до конца сезона будет Кристиан Стеллини. Его помощником станет Райан Мэйсон.

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Конте возглавлял Тоттенхэм с ноября 2021 года.

На данный момент лондонский клуб идет на четвертом месте в английской Премьер-лиге и борется за попадание в Лигу чемпионов.

В предыдущем туре АПЛ Тоттенхэм не смог обыграть Саутгемптон (3:3).

Перед этим лондонский клуб вылетел из Лиги чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Увольнение Английская Премьер-лига Тоттенхэм Антонио Конте

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