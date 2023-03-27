Английский топ-клуб объявил об увольнении главного тренера
Конте возглавлял Тоттенхэм с ноября 2021 года (Фото:Reuters/John Sibley)
Лондонский Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера Антонио Конте.
Тоттенхэм и Конте прекратили сотрудничество с согласия сторон, сообщает официальный сайт «шпор».
Исполняющим обязанности главного тренера Тоттенхэма до конца сезона будет Кристиан Стеллини. Его помощником станет Райан Мэйсон.
Конте возглавлял Тоттенхэм с ноября 2021 года.
На данный момент лондонский клуб идет на четвертом месте в английской Премьер-лиге и борется за попадание в Лигу чемпионов.
В предыдущем туре АПЛ Тоттенхэм не смог обыграть Саутгемптон (3:3).
Перед этим лондонский клуб вылетел из Лиги чемпионов.