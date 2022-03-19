Новый сезон в еврокубках может состояться без украинских клубов — спортивный юрист 19 марта, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Из-за войны украинские клубы не могут доиграть сезон (Фото:ФК Шахтер)

Украинские футбольные клубы могут пропустить сезона 2022/23 в еврокубках из-за вторжения России.

Об этом в интервью Sportarena сообщил спортивный юрист Илья Скоропашкин.

По его словам, если война в ближайшее время не закончится, то чемпионат Украины могут не доиграть, а наши клубы останутся без еврокубков.

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В то же время юрист добавил, что организаторы могут сделать исключение для украинских клубов и создать для них особый критерий.

«Все зависит от даты завершения войны. Если это будет осенью и наш чемпионат так и не будет доигран по лучшему варианту – возможно, евросезон 2022/2023 будет без украинских клубов. Не исключаем, что организаторами соревнований будут разработаны особые критерии участия для украинских клубов.

Главными вопросами остаются матчи Национальной сборной с Шотландией и Динамо U-19 со Спортингом", — сказал Скоропашкин.

Из-за вторжения России вторая часть сезона в украинской Премьер-лиге так и не стартовала. По итогам 18 туров лидирует донецкий Шахтер, который опережает киевское Динамо на два очка.

Ранее сообщалось, что полуфинальный матч плей-офф на чемпионат мира-2022 по футболу между сборными Шотландии и Украины, который был назначен на 24 марта, перенесен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.



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