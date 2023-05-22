Клуб украинской Премьер-лиги прекратит существование и не доиграет чемпионат до конца — СМИ 22 мая, 14:02 Львов потерял шансы на сохранение места в УПЛ (Фото:ФК Львов)

Футбольный клуб Львов, который после поражения в дерби Руху (0:2) не сумел сохранить прописку в украинской Премьер-лиге, прекратит свое существование, сообщает Футбол TIME.

По информации источника, владелец клуба Богдан Копытко с 1 июня перестанет финансировать львовскую команду, а игроков попросили забрать с базы свои вещи.

Львов уже покинул почетный президент Алексей Боровиков, который работал в клубе с начала 2023 года и был призван спасти команду от вылета из высшего дивизиона.

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Кроме того, команда сыграет лишь два из трех оставшихся матчей в УПЛ, а на поединок последнего тура против Колоса уже не поедет.

Ранее сообщалось, что симферопольская Таврия во второй раз в истории объявила о прекращении существования в связи со сложной ситуацией из-за вторжения России в Украину.