От 9 до 12 месяцев реабилитации. Известный украинский футболист рискует не сыграть в следующем сезоне из-за тяжелой травмы
Кочергин выступает за Ракув с 2022 года (Фото: ФК Ракув)
Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин получил тяжелую травму на тренировке клуба.
По информации пресс-службы клуба, у футболиста обнаружили разрыв крестообразных связок и повреждение мениска.
Вскоре Кочергину предстоит операция. Врачи прогнозируют длительную реабилитацию — от 9 до 12 месяцев.
29-летний украинец присоединился к Ракуву в марте 2022 года. За это время он стал ключевым игроком команды. Владислав провел за польский клуб 133 поединка, забил 25 голов и отдал 13 результативных передач. До этого Кочергин играл за Зарю и Днепр.
Ранее сообщалось, что один из лидеров Реала Джуд Беллингем пропустит длительный срок из-за операции.