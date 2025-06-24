От 9 до 12 месяцев реабилитации. Известный украинский футболист рискует не сыграть в следующем сезоне из-за тяжелой травмы

Кочергин выступает за Ракув с 2022 года (Фото: ФК Ракув)

По информации пресс-службы клуба, у футболиста обнаружили разрыв крестообразных связок и повреждение мениска.

Вскоре Кочергину предстоит операция. Врачи прогнозируют длительную реабилитацию — от 9 до 12 месяцев.

29-летний украинец присоединился к Ракуву в марте 2022 года. За это время он стал ключевым игроком команды. Владислав провел за польский клуб 133 поединка, забил 25 голов и отдал 13 результативных передач. До этого Кочергин играл за Зарю и Днепр.

