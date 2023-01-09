Экс-звезда Реала завершил карьеру в 33 года 9 января, 20:13 Бейл провел 111 матчей за сборную Уэльса (Фото:REUTERS/Rebecca Naden)

Бывший футболист мадридского Реала Гарет Бейл объявил о завершении спортивной карьеры.

Об этом Бейл сообщил в своем аккаунте в Instagram.

В своем обращении Бейл отметил, что принял решение после тщательных размышлений и выразил благодарность всем, кто сыграл важную роль в его карьере.

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«Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту заниматься спортом, который люблю. Это действительно подарило мне одни из лучших моментов в моей жизни - самые высокие вершины за 17 сезонов, которые невозможно воспроизвести, независимо от того, что приготовит для меня следующая глава», - написал Бейл.

Последним клубом Бейла был Лос-Анджелес, за который он выступал с лета 2022 года.

В течение карьеры он также играл за такие клубы как Саутгемптон, Тоттенхэм и Реал, с которым пять раз выиграл Лигу чемпионов.

Кроме этого на счету Бейла 111 матчей и 40 голов за сборную Уэльса.

Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник мадридского Реала Тони Кроос может завершить карьеру в конце сезона.